TSK, askerliği kısaltan düzenlemenin 1 Mart'tan geçerli olmasını talep etti

Zorunlu askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesini öngören düzenleme, bugün Bakanlar Kurulu’nun gündemine geliyor. TSK tarihin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti.



Bakanlar Kurulu, askere gidecekleri olduğu kadar halen silah altında zorunlu askerlik yapanları da yakından ilgilendiren düzenlemeyi görüşecek.

Askerlik Kanunu'nda değişiklik yaparak zorunlu askerlik süresini 15 aydan, 12 aya indirecek düzenleme, kurulun gündemine geldi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kurul üyelerine Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı çalışmayı sundu.

Bakanlar Kurulu, düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini tespit edecek.

TSK tarihin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti.