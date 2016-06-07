TSK, Anakonda 2016 tatbikatına katılacak

Genelkurmay Başkanlığı, Polonya’da yapılacak olan ’Anakonda-2016’ tatbikatına Türkiye’nin de katılacağını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Anakonda-2016 Tatbikatı, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde, stratejik, operatif ve taktik seviyede komuta yeri ve fiili arazi tatbikatı şeklinde 06-17 Haziran 2016 tarihleri arasında icra edilecektir.



Türkiye’nin de fiili olarak katılım sağladığı tatbikatın maksadı; katılımcı ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir. Söz konusu Tatbikat’a Türkiye ile birlikte 24 ülke katılmaktadır" denildi.