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TSK, Anakonda 2016 tatbikatına katılacak

Genelkurmay Başkanlığı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikatta 24 ülkenin yer alacağını açıkladı

07 Haziran 2016 23:37

Genelkurmay Başkanlığı, Polonya’da yapılacak olan ’Anakonda-2016’ tatbikatına Türkiye’nin de katılacağını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Anakonda-2016 Tatbikatı, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde, stratejik, operatif ve taktik seviyede komuta yeri ve fiili arazi tatbikatı şeklinde 06-17 Haziran 2016 tarihleri arasında icra edilecektir.

Türkiye’nin de fiili olarak katılım sağladığı tatbikatın maksadı; katılımcı ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir. Söz konusu Tatbikat’a Türkiye ile birlikte 24 ülke katılmaktadır" denildi.

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