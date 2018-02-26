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TSK: Afrin'de 2 bin 59 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Genelkurmay: Kara ve hava operasyonları devam ediyor

26 Şubat 2018 12:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği operasyon devam ediyor. TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 2 bin 59 terör örgütü mensubunun etkisi hâle getirildiğini aktardı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor" ifadelerine yer verildi. "Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2059 olduğu" kaydedildi.

 

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