T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: Afrin ve Hakkari'de yaralanan 2 asker şehit oldu

Hidayet Tokmak için yarın Çorum'un Bayat İlçesi'nde cenaze tören düzenlenecek

29 Mart 2018 21:54

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 Kasım 2017'de, Hakkari Şemdinli'de,  PKK ile çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TSK, öğle saatlerin Twitter'da yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın düzenlendiği Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur" denildi. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

tskhakkarişehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24