TSK: Afrin ve Hakkari'de yaralanan 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 Kasım 2017'de, Hakkari Şemdinli'de, PKK ile çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TSK, öğle saatlerin Twitter'da yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın düzenlendiği Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur" denildi. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.