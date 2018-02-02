T24 LogoT24 Logo
Gündem

"TSK, Afrin şehir merkezini üç boyutlu haritalarla inceliyor"

"Meskûn mahal operasyonları için hazırlıklar da hız kazandı"

02 Şubat 2018 06:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonları için hazırlıklar da hız kazandı. İnsansız hava araçlarının (İHA) Afrin üzerindeki uçuşlarından elde edilen görüntüler ve istihbarat birimlerinin saha gözlemlerinden gelen bilgilerle hedef analizleri güncelleniyor. 

Operasyon planlamaları, bu analizler doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu (3D) harekât resmi üzerinde yapılıyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan, Özel Kuvvet (Bordo Bereliler) ve Özel Harekât timlerinin, Afrin’i üç boyutlu haritalarla inceleyip, sokak sokak ezberlediğini söylüyor.

Görüntülerden örgütünün nerelerde mevzileneceği, nereleri tuzaklayabileceği ihtimalleri de değerlendiriliyor. Meskûn mahal operasyon planları sivillere en az zarar verecek şekilde yapılırken, kente yönelik harekât başlamadan önce sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridorları açılması da öngörülüyor.

Bülbül alındı

TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri dün Darmık Dağı’na ağırlık verdi. Askeri kaynaklar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olan Darmık Dağı’nın Afrin’i kuş bakışı görme özelliği olması nedeniyle coğrafi açıdan ciddi öneme sahip olduğunu söylediler. Dağın, Afrin’e bakan yamaçlarındaki PYD mevzileri savaş uçaklarınca bombalanıp top atışlarıyla vuruldu. Havadan ve karadan yapılan yumuşatma atışları sonrası komando ve zırhlı birlikler ilerleyişini sürdürdü. Yer yer teröristlerle ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya girilirken, Afrin kuzeyinde Bülbül Dağı cebindeki Alikar köyü ele geçirildi. Ardından da Bülbül belde merkezi terör örgütü PKK-PYD’den kurtarıldı. Bülbül, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında Afrin ilçesinde PYD-PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi. 
 

ETİKETLER

tskhaberaçıklamaharita3d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24