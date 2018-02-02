"TSK, Afrin şehir merkezini üç boyutlu haritalarla inceliyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonları için hazırlıklar da hız kazandı. İnsansız hava araçlarının (İHA) Afrin üzerindeki uçuşlarından elde edilen görüntüler ve istihbarat birimlerinin saha gözlemlerinden gelen bilgilerle hedef analizleri güncelleniyor.

Operasyon planlamaları, bu analizler doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu (3D) harekât resmi üzerinde yapılıyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan, Özel Kuvvet (Bordo Bereliler) ve Özel Harekât timlerinin, Afrin’i üç boyutlu haritalarla inceleyip, sokak sokak ezberlediğini söylüyor.

Görüntülerden örgütünün nerelerde mevzileneceği, nereleri tuzaklayabileceği ihtimalleri de değerlendiriliyor. Meskûn mahal operasyon planları sivillere en az zarar verecek şekilde yapılırken, kente yönelik harekât başlamadan önce sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridorları açılması da öngörülüyor.

Bülbül alındı

TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri dün Darmık Dağı’na ağırlık verdi. Askeri kaynaklar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olan Darmık Dağı’nın Afrin’i kuş bakışı görme özelliği olması nedeniyle coğrafi açıdan ciddi öneme sahip olduğunu söylediler. Dağın, Afrin’e bakan yamaçlarındaki PYD mevzileri savaş uçaklarınca bombalanıp top atışlarıyla vuruldu. Havadan ve karadan yapılan yumuşatma atışları sonrası komando ve zırhlı birlikler ilerleyişini sürdürdü. Yer yer teröristlerle ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya girilirken, Afrin kuzeyinde Bülbül Dağı cebindeki Alikar köyü ele geçirildi. Ardından da Bülbül belde merkezi terör örgütü PKK-PYD’den kurtarıldı. Bülbül, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında Afrin ilçesinde PYD-PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.

