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TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır

ANKARA,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu

10 Şubat 2018 01:40

ANKARA,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5\'incisi olan 7 no\'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:\" Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır.\"
 

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