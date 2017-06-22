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TSK, 5 zırhlı araç ve 23 personeliyle Katar'da

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor

22 Haziran 2017 17:51

TSK 23 asker ve 5 zırhlı araç Katar’a gitti. Halen Katar’da 88 Türk askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar’daki Türk asker sayısı 111’e çıkacak. Katar’a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi.

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar’a konuşlanması öngörülüyor.

Bayramdan sonra ortak tatbikat

Türk askerinin Katar’a ulaşmasından sonra Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapacak. Tatbikatın Ramazan Bayramı’ndan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Türk yetkililer, tatbikatın Körfez’deki hiçbir ülkeyi hedef almayacağını aksine tüm bölgenin güvenliği için yapılacağına dikkat çekiyor. Körfez krizinin ardından yapılan Katar’la askeri işbirliği anlaşmaları, TSK unsurlarının Katar Silahlı Kuvvetleri’ne askeri eğitim vermesini ve ortak tatbikat yapılmasını içeriyordu. 
 

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