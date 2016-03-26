TSK: 36 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak, Nusaybin, Yüksekova ve Silvan'da dün gerçekleştirilen operasyonlarda 36 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay'ın açıklamasında, Şırnak'ta 13, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 13, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 9 ve Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 24 ve 25 Mart günlerine ait bilgiler şöyle:

* Mardin / Nusaybin’de devam eden operasyonda; 13 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 83’tür.)

* Şırnak’ta devam eden operasyonda; 13 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 79’dur.), 18 el yapımı patlayıcı imha edilmiş (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 212’dir.), bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 90 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir adet gaz maskesi ele geçirilmiştir.

* Hakkâri / Yüksekova’da devam eden operasyonda; dokuz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’dır.), dört adet Kaleşnikof şarjörü, 50 adet Kaleşnikof fişeği, bir hücum yeleği, bir kar elbisesi, bir gaz maskesi, 75 kg amonyum nitrat, üç adet havan mühimmatı ve iki adet bombatar mühimmatı ele geçirilmiş, 11 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 65’dir.)

* Diyarbakır / Silvan'da icra edilen operasyonda; bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir el yapımı patlayıcı imha edilmiş, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki adet el bombası ve bir adet telsiz ele geçirilmiştir.

* Şanlıurfa / Ceylanpınar’da iki bölücü terör örgütü / PYD mensubu terörist Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken üzerlerinde YPG kıyafetleri olduğu halde silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Şırnak / Uludere’de, icra edilen arazi aramasında; toprağa gömülü vaziyette 80 adet roketatar mühimmatı, 46 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilmiş, bir iş birlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Hatay / Altınözü’nde yol kontrolünde, yabancı uyruklu bir DEAŞ terör örgütü mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. (24 Mart 2016)

* Şırnak / Uludere’de Irak’tan Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan iki bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Hatay / Kırıkhan’da icra edilen operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir adet M16 piyade tüfeği ve bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

* Gaziantep / Karkamış’da Türkiye’den Suriye'ye yasadışı yollardan İnsansız Hava Aracı parçaları (beş ana gövde borusu, 10 kanat, 24 teker, 30 adet 27x10 cm uzunluğunda pervane, 20 adet 32x10 cm uzunluğunda pervane, 439 adet küçük pervane, 10 kanat birleştirici ve iniş takımı, 15 arka teker, üç paket birleştirici malzeme, bir top naylon) geçirmeye çalışan yabancı uyruklu bir DEAŞ terör örgütü mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. (24 Mart 2016)

* Bitlis / Güroymak’ta icra edilen operasyonda, bir el yapımı patlayıcı (dört adet 12 kg.lık tüp, pil bloğu ile desteklenmiş 1.100 m kablo), 75 kg şeker, 25 kg bulgur ve 100 kg un ele geçirilmiştir.