TSK 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan, 28 Şubat davası sanıklarından Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.

1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan ve 1989'da orgeneral olan İsmail Hakkı Karadayı, 1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Karadayı, 28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak biliniyordu. Karadayı 1998 yılında emekli olmuştu. 28 Şubat süreciyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde gözaltına alınan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karadayı, 13 Nisan 2018'de sona eren davada ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, yaşı ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle serbest kalmıştı.

"Ölmeden önce aklanmak istiyorum"

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbet hapis cezasına çarptırılan İsmail Hakkı Karadayı, karardan 5 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” demişti.