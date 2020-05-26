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TSK 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

26 Mayıs 2020 14:22

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan, 28 Şubat davası sanıklarından Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. 

İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.  

1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan ve 1989'da orgeneral olan İsmail Hakkı Karadayı, 1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Karadayı, 28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak biliniyordu. Karadayı 1998 yılında emekli olmuştu. 28 Şubat süreciyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde gözaltına alınan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karadayı, 13 Nisan 2018'de sona eren davada ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, yaşı ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle serbest kalmıştı.

"Ölmeden önce aklanmak istiyorum"

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbet hapis cezasına çarptırılan İsmail Hakkı Karadayı, karardan 5 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” demişti.

 

İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12'nci Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2'nci Tümen Topçu Komutanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulunda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33'üncü Tümen 86'ncı Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28'inci Piyade Tugay Komutanlığı yapmış, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1985 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral Karadayı; T.C. Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre De La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibidir.

14 Nisan 1999 tarihinde Orgeneral KAradayı'ya Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verilmiştir.

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