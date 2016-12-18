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TSK: 217 DEAŞ hedefi imha edildi

Silah depolarının da bulunduğu hedefler F-16'larla bombalandı

18 Aralık 2016 15:16

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında IŞİD'e ait 217 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,  "Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait, aralarında silah depolarının da bulunduğu 217 hedef etkisiz hale getirildi" denildi.

 

Okul hastane ve camilere saklanıyorlar

 

Hürriyet'in aktardığına göre, yoğun çatışmalar sırasında terör örgütü IŞİD'in El Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araçla silahlı unsurlarını okul, hastane, cami gibi kamu binalarına veya bunların çevresine gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Teslim olan teröristler ise bu binaların çevresinde kamerayla çekim yapıldığını, buraların vurulması durumunda o anların terör örgütü tarafından kaydedilmesinin amaçlandığını belirtti. Bunun gerçekleşmesi durumunda terör örgütü DEAŞ'ın bu görüntüleri uluslararası arenada kullanmayı planladıkları yine teslim olan teröristlerin itiraflarında yer aldı. Teröristler söz konusu kamu binalarının kendi elemanlarınca kullanıldığını da itiraf etti.

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Türk Silahlı KuvvetlerIŞİD217 hedef

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