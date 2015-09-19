TSK, 2014 yılında PKK'ya yönelik 290 operasyon talebinde bulunmuş ancak 8'ine izin çıkmış!

PKK’nın son dönemde artan saldırıları, çözüm sürecindeki önlemleri de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Valilerimiz verdiğimiz talimat gereği operasyonlara girmiyordu” sözlerinin ardından operasyonlarla ilgili rakamlar ortaya çıktı. TSK geçen yıl 3 ilde 290 operasyon talebinde bulunmuş ancak valiler 8’i için izin vermiş.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen çarşamba günü TRT 1’deki programda yaptığı, “Çözüm süreci içerisinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı” açıklaması kamuoyunda, “Valilerin izin vermediği ancak özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyon yapılmasını istediği olaylar ve yerler nerelerdi” sorusuna neden oldu. TSK Kara Kuvvetleri unsurları, EMASYA (Emniyet-Asayiş Yardımlaşma) protokolü uyarınca, Şubat 2010’a kadar gerekli gördüğü takdirde şehirlerdeki olaylara valinin izni olmadan müdahale edebiliyordu. Ancak EMASYA protokolünün Şubat 2010’da yürürlükten kaldırılmasından sonra şehirlerde operasyon yapabilmek için valilikten izin alma şartı getirildi.

2014'te 290 operasyon talebi

TSK, sadece 2014’te şu an en fazla terör eylemlerinin yaşandığı kentlerden Şırnak’ta 110, Hakkâri’de yaklaşık 100 ve Tunceli’de de 80 civarında müdahale talebinde bulundu. Taleplerin 2013 yılı ve diğer bazı illerdeki başvurular dikkate alındığında daha da fazla olduğu belirtildi.

TSK taleplerini, hangi ilde, nereye, hangi saatte ve hangi amaçla operasyon yapmak istediğini en ince ayrıntısına kadar yazılı olarak valiliğe bildirdi. Bu bildirimler, bölgedeki tugay komutanlıkları, tugayların bağlı olduğu kolordu komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı’nca bildirimin yapıldığı saat itibariyle tek tek kayıt altına alındı. Yazılı talep kayıtlarının Genelkurmay’da gizlilik hassasiyetiyle korunduğu öğrenildi.

'Siyasi irade'

2014’te üç ilde yapılan yaklaşık 290 operasyon talebine verilen izin sayısı ise 8 civarında oldu. Şırnak’ta 3, Hakkâri’de 3 ve Tunceli’de de 2 kez operasyon izni verildi. Bölgeden askeri kaynaklar, “Bu sayılarda 1-2 eksiklik veya fazlalık olabilir. Ama operasyon izni verilen şeyler de terör örgütüne ağır darbe indirecek türden şeyler değildi. O dönemde siyasi irade bunu uygun görmüş olabilir. Ancak şu an artan terör eylemlerinden sanki TSK sorumluymuş gibi yapılan bazı değerlendirmelerin, TSK personelini üzdüğünü belirtmeliyiz” dediler.