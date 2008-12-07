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Yaşam

TSK, 20 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

TSK tarafından 2008'in ilk 11 ayında yapılan operasyonlarda yaklaşık 20 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

07 Aralık 2008 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğu ve Güneydoğu kırsalında bir yandan terör örgütü ile mücadele ederken diğer taraftan örgütün en önemli mali kaynağını oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar yapıyor.

2008'in ilk 11 ayında yapılan operasyonlarda yaklaşık 20 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilerden yapılan değerlendirmelere göre 1 Ocak ile 5 Aralık 2008 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli operasyonlar yapıldı.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olmak üzere yıl içinde yapılan operasyonlarda 2 ton 473 kilo eroin, 14 ton 453 kilo kubar esrar, 2 ton 559 kilo toz esrar, 69 kilo 6982 gram afyon sakızı, 11 kilo 505 gram kokain, 35 kilo 501 gram morfin, 401 kilo 198 gram kenevir tohumu, 79 milyon 822 bin 212 adet hint kök keneviri ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 312 bin 823 adet sentetik hap, 953 litre asit anhidrit yakalandı.

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