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Dünya
Deutsche Welle

TSK: 18 PKK militanı öldürüldü

TSK’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin güneydoğusunda 12, Kuzey Irak’ta 6 PKK militanının öldürüldüğü duyuruldu.

21 Ekim 2016 21:35

Türk Silahlı Kuvveleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "düzenlenen hava harekâtında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12, Kuzey Irak'ta 6 PKK militanının etkisiz hale getirildiği” bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Irak'taki hava saldırısının Avaşin Basyan bölgesinde düzenlendiği ve 4 hedefin de imha edildiği kaydedildi.

TSK'nın bir başka açıklamasında ise IŞİD ve YPG'ye yönelik operasyonlar kapsamında 40 IŞİD ve 6 YPG hedefinin vurulduğu ve manevra kabiliyetlerinin engellendiği bildirildi.

TSK'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Maarrat Umm Hawsh bölgesine düzenlenen hava harekâtı sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK’lı unsurun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

YPG'den 10 militan öldü iddiası

YPG komutanlarından Mahmud Barkhadan, AP ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu harekatta 10 militanın öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını savunmuştu.

"Türkiye’nin çatışmayı Türk-Kürt savaşına dönüştürerek IŞİD militanlarına yardım ettiği” suçlamasında bulunan Barkhadan, “Geri dönmeyeceğiz. DAEŞ ile savaşıyoruz. Bizi neden vuruyorlar?” demişti.

Suriye yönetimi ise ülkenin kuzeyindeki PYD mevzilerini bombalayan Türkiye'yi savaş uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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