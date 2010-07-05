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Yaşam

TSK: 17 terörist öldürüldü, 6 terörist yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri aralığında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - TSK'dan yapılan açıklamaya göre 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri aralığında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde 17 teröristin öldürüldüğünü, 6 teröristin sağ yakalandığını, 1'inin ise teslim olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki "Bölücü Terör Örgütüyle Mücadelede Haftalık Durum" başlıklı duyuruda, toplam 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Duyuruda, 30 Haziran'da Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2, Siirt'in Pervari ilçesinde 12 teröristin öldürüldüğü, 2 Temmuz'da Siirt'te 1 teröristin sağ yakalandığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 teröristin teslim olduğu, Cizre'de ise 1 teröristin ölü, 1 teröristin sağ ele geçirildiği kaydedildi.

3 Temmuz'da ise Kocaeli'de 1 teröristin sağ yakalandığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 2 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.


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