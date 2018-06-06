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TSK: 16 hedef imha edildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA ) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 hedefin imha edildiği; 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu

06 Haziran 2018 12:14

ANKARA (DHA ) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 hedefin imha edildiği; 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamda şöyle denildi:

\"Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

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