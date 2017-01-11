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TSK: 11 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

"12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekâtı düzenlendi"

11 Ocak 2017 12:01

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtına ilişkin olarak, 11 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi. İlk tespitlere göre en az 11 terörist etkisiz hale getirildi."

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