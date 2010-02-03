TSK 1 yıl daha Aden'de

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları, 1 yıl daha korsanlarla mücadele edecek.





SAT komandoları, geçen yılın ağustos ayında 5 deniz korsanını etkisiz hale getirmişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Tezkerenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi.



Yapılan oylama sonucu, TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi, 10 Şubat tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.





Genel Kurul'daki konuşmalar



TBMM Genel Kurulu'ndaki tezkere görüşmelerinde söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, Türkiye'nin Aden Körfezi'ne deniz unsurları bulundurmasının, kendi güvenliği ve uluslararası saygınlığı bakımından önemli olduğunu söyledi.



AKP grubu adına konuşan Kırıkkale Milletvekili Erdem, bir ülkenin çok uzakta sandığı bir tehdidin, bir gün kendini de tehdit edebildiğini söyledi.



Son yıllarda korsanlık ve deniz haydutluğunun giderek arttığını belirten Erdem, bunun deniz ticaretini de tehdit eder hale geldiğini anlattı.



Somali'de korsanlığın artmasında, Somali'de merkezi otoritenin kalmamasının etkisi bulunduğunu ifade eden Erdem, bölgede Türk firkateynlerinin görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.



Aden Körfezi'nde korsanlık faaliyetlerinin devam ettiğini, Türk firkateynlerinin orada olmasının olağan karşılanması gerektiğini kaydeden Erdem, ''Türkiye'nin bu operasyona katılması kendi güvenliği ve uluslararası saygınlığı bakımından önemlidir'' dedi.



Şahsı adına konuşan AKP Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Aden Körfezi'nde korsanlık faaliyetlerinin devam ettiğini, tezkerenin uzatılmasının uygun olacağını dile getirdi.











