TSK: 1 haftada 66 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda 4\'ü sözde kadroda 66 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ayrıca Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği vurgulandı.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Erzurum ve Irak\'ın kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bu kapsamda; Hakkari/Şemdinli, Tunceli, Siirt/Pervari, Diyarbakır/Kulp/Silvan, Erzurum/Şenkaya, Ardahan/Göle, Kars/Sarıkamış ve Irak’ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 terörist etkisiz hale getirilmiş, 32 adet piyade tüfeği, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 4 adet roketatar, 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet law, 3 adet tabanca olmak üzere toplam 46 adet silah, 43 kg C-4 plastik patlayıcı, 665 kg amonyum nitrat, 69 adet el bombası, 3.894 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar roketi, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 703 adet fünye, 58 adet şarjör, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 19 adet tüp ele geçirilmiş, 48 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.\"

Bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda 9 askerin şehit olduğu, 11 askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, teröristlerce kullanılan 28 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, 106 bin 30 paket kaçak sigara ve 2 kilo esrar ele geçirildiği ayrıca sınırı yasa dışı yollardan geçen 10 bin 764 kişinin yakalandığı kaydedildi. Bilgilendirmede, bu hafta yürütülen Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır’da etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirerek ağır darbe indirildiğinin de altı çizildi.

Suriye\'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde de PKK/PYD terörist unsurlarının doğu ve batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği, Azez-Mare ve Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile karşılık verildiği kaydedildi.

Astana mutabakatı kapsamında İdlib\'de bulunan TSK unsurlarının bölgede 2 gözlem noktası tesis ettiğine dikkat çekilen bilgilendirmede şöyle denildi:

\"Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacaktır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 Numaralı Gözlem Noktasını tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

Bilgilendirmenin sonunda TSK\'nın Türkiye Cumhuriyeti\'nin hak ve menfaatlerini koruyup, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla PKK/PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.