Tsipras yangın felaketi sonrası bölgeyi ziyaret etti

Yunanistan'da geçen hafta Pazartesi günü Atina yakınlarında birçok noktada aynı anda başlayan ve şu ana kadar en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları sonrası Başbakan Aleksis Tsipras felaketin yaşandığı bölgedeki Mati kasabasını ziyaret etti.

Tsipras, önceden basına haber verilmeyen ziyaretinde, yangından en fazla etkilenen yerleşimlerden birisi olan ve Atina'nın 30 kilometre kadar doğusundaki sahil kasabasında kazazedelerle bir araya geldi.

Başbakan, Twitter hesabından ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı ve görüştüğü bölge halkı ve kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"Bugün trajedinin yaşandığı yeri ziyaret ettim" diyen Tsipras, "Kelimelerle ifade edilmeyecek bir keder (içindeyim), ancak eşitsiz şartlarda alevlerle mücadele edenlere büyük bir saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

25 kişi kayıp, 28 kişinin kimliği henüz belirlenemedi

Başkent Atina çevresinde 13 ayrı noktada eş zamanlı başladığı tespit edilen orman yangınlarında kundaklama ihtimali araştırılırken, Pazar günü açıklama yapan itfaiye yetkilileri 25 kişinin halen kayıp olduğunu ve 28 kişinin cesetlerinin de alevlerden tanınmaz hale gelmesinden dolayı kimliklerini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yangının yaşandığı alanlarda şu ana kadar incelenen 2 bin 600 binadan yarısının kullanılabilir halde olduğunu belirten Altyapı Bakanlığı, binaların yüzde 25'inin onarılır durumda olduğunu, yüzde 25'inin de tamamen yıkılması gerektiğini bildirdi.

İlk tespitlere göre yangında toplam bin 260 hektarlık orman alanının yok olduğu tahmin edilirken, hükümet felaketten etkilenen vatandaşlarına 5 bin euro yardımda bulunacağını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına da bir kerelik 10 bin euroluk ödeme yapılacak.

Sorumluluğu kabul etmişti

Yeniden yapılandırma ve felaketin yaralarını sarmak için hükümetin 40 milyon euroluk bütçe ayırmasına karşın birçok vatandaş devletin yangına müdahalesindeki aksaklıklardan dolayı hükümeti eleştiriyor.

Yaşanan felaketin boyutlarından ve alevlere müdahale eden ekiplerin yetersizliğinden dolayı muhalefetin eleştirisine maruz kalan Başbakan Tsipras, Cuma günü orman yangınlarının "siyasi sorumluluğunu" üstlendiğini açıklamıştı.

Ancak Tsipras'ın yaptığı açıklama muhalefeti tatmin etmemiş ve hükümete istifa çağrıları yapılmıştı. Tsipras'ın kabinesindeki Savunma Bakanı Panos Kammenos geçen hafta felaket yaşanan bölgeyi ziyareti sırasında bölge halkı tarafından yuhalanmıştı.

Uzmanlar, şehir planlamasındaki eksiklikler ve ulaşım kanallarındaki aksaklıklardan dolayı kayıpların arttığı görüşünde.

Yangının şiddetli bir şekilde yaşandığı Rafina bölgesinin Belediye Başkanı Evangelos Bournos, kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerin yangınların yakınındaki bir ana yolu kapatarak istemeden de olsa birçok vatandaşı alevler arasında bıraktığını iddia etmişti.

Ülkede 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralandı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.

DW,AFP,rtr,AP/ÇÖ,ÖA

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