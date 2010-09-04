-TSE'DEN ''BAYRAM ŞEKERİ'' UYARISI ANKARA (A.A) -04.09.2010 - Türk Standartları Enstitüsü (TSE), bayram alışverişinde şeker, çikolata, lokum, kahve ve kolonya alırken dikkat edilmesi gereken unsurlara ilişkin vatandaşları uyardı. TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,ürün grupları itibariyle şu uyarılarda bulundu: Kahve: Öğütülmüş kahveler, kendine özgü renk, tat ve kokuda, akıcı olmayan toz şeklinde olmalı. İçerisinde topaklar, yabancı maddeler, gözle görülebilir küfler bulunmamalı. Öğütülmüş kahveler ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeli. Ambalaj malzemesi insan sağlığına zarar vermeyen ve öğütülmüş kahvenin niteliğini bozmayacak şekilde olmalı. Ambalajların ağzı rutubet almayacak, tad ve koku kaybına neden olmayacak şekilde kapatılmalı. Öğütülmüş kahve ambalajının kütlesi net en çok 2,5 kilogram'ı geçmemeli. -KOLONYADA TORTU BULUNMAMALI- Kolonya: Kolonyanın görünüşü berrak olmalı, içinde tortu, bulanıklık, yabancı cisim bulunmamalı. Kolonya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Kozmetik Yönetmeliğinde kullanılmasına müsaade edilen boyalar ile boyanabilir. Ancak limon kolonyasına hiç bir boya maddesi katılamaz. Limon kolonyasında, kullanılan esansa bağlı güneş ışığında solan hafif bir renk mevcut olabilir. Limon kolonyası en az 70 derece, diğer kolonyalar en az 60 derece alkol ihtiva etmeli. Kolonya cam veya renksiz plastik şişelere veya plastik bidonlara konmalı. -AKİDE ŞEKERİ- Akide şekeri: Şeker parlak görünmeli. Yapıldığı veya çeşni olarak kullanılan meyve veya maddenin rengi belirgin olmalı. Şekerin kıvamı sert olmalı, yüzeyde ıslanma oluşmamalı. Tadı ve kokusu, çeşni veya meyveyle uyumlu olmalı. -ÇİKOLATA- Çikolata: Çikolata üzerinde parmak izi, böcek ve benzeri parça ve kalıntısı, küf bulunmamalı. Çikolata uygun muhafaza şartlarında 24 saat bekletildiğinde kırılabilir vasıfta olmalı, kırık yüzey homojen bir yapıda olmalı. Çikolata, tipine has tat ve kokuda olmalı, yağdan kaynaklanan sabunumsu, acımsı, yabancı tat ve koku, yabancı madde bulunmamalı. Ambalaj olarak, sağlığa zararlı olmayan ve çikolatanın özelliklerini koruyacak özellikte mevzuatına uygun malzemeler kullanılır. Kakao yağı dışında bitkisel yağ içeren çikolata mamullerinde bu durum, etiket üzerinde belirtilmeli. İçinde çikolata bulunan ambalajlar, rutubetsiz, 16 – 20 derecenin altında ve güneşsiz yerlerde muhafaza edilmeli, yağmur altında bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip boşaltılmamalı, çikolatalar doğrudan güneş ışığından korunmuş raflarda satışa sunulmalı. -LOKUM- Lokum: Lokumun görünüşü, lokumun tipine özgü ve verildiği şekli korumuş olmalı, üzerinde veya içinde gözle görünür yabancı madde bulunmamalı. Lokumun dokusu, elastik yapıda olmalı, parmakla bastırıldıktan sonra eski şeklini alabilmeli, ağızda yumuşak ve kaygan olarak hissedilmeli. Lokumun tat ve kokusu tipine özgü olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemeli, çiğ nişasta lezzetinde olmamalı. Lokum ambalajlı olarak piyasaya arz edilir. Lokum, lokumun özelliklerini koruyacak nitelikte kağıt, selofan, alüminyum, plastik veya bunların birleşimlerinden yapılmış malzemelerle ambalajlanır. Lokumun depolanmasında ve taşınmasında ambalajın doğrudan güneş ışığı almasından ve ıslanmasından kaçınmalı, uygun muhafaza sıcaklığı kaymaklı lokum için +10 derecenin altında, diğerleri için ise 15- 20 derece arasında olmalı, bağıl nem yüzde 75'den fazla olmamalı.