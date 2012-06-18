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TSE Guinness Rekoru için aday oldu

TSE 'Marmara Kalite Günleri' eğitim toplantısına 5 binden fazla başvuru olunca, 'Guinness Rekoru'na adaylık için müracaat edildi

18 Haziran 2012 07:55

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Bölge Koordinatörlüğü’nün “Marmara Kalite Günleri” eğitim toplantısına 5 binden fazla başvuru olunca, programı “Guinness Rekorları”na aday göstermek üzere Londra’daki merkeze müracaat etti.

TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı ve Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, benzer rekorun, 2011 kasımında Hindistan’da bin 864 kişiyle kırıldığını hatırlattı.

Programın açılışına, TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı & Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev ve iş dünyasından bazı isimlerin katılacağı bildirildi.

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