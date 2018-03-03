TSE Başkanı Korkmaz: İnsan beyni, eşya ile konuşabilecek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da konuşan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, dünyanın hızla geliştiğini, 4\'üncü Sanayi Devrimi\'nden 5\'incisine hızla geçilmeye başlandığını belirterek, \"İnsan beyninin eşya ile konuşabileceği, doğrudan iletişim kurabileceği alanların artık ifade edildiği bir dünyaya doğru transfer oluyoruz\" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi\'nde öğrencilere konuşma yapan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, dünyanın hızla geliştiğini belirtti. Korkmaz, \"Sanayi 4.0 diye adlandırılan, bizim de kavram olarak 4\'üncü Sanayi Devrimi diye söylediğimiz alanda 5\'inci Sanayi Devrimi diye adlandıracağımız bir alana doğru transfer oluyoruz. Artık eşyaların birbirleriyle konuşması, birbirleriyle iletişim kurmalarının ötesine geçiyoruz. İnsan beyninin eşya ile konuşabileceği, doğrudan iletişim kurabileceği alanların artık ifade edildiği bir dünyaya doğru transfer oluyoruz. Yapay zekânın her türlü iş ve işlevleri insan gibi yönetilebileceği bir sanayi bölgesine doğru gidiyoruz. Burada en önemli konu, bu iletişimin standartlar eliyle yapılacağı olmasıdır. Yani standardizasyon süreçlerine ne kadar hâkim olabilirseniz, devrimleri o kadar iyi takip eder ve ülkemizin geri kalmaması hatta bu devrimin öncüleri olması anlamında bir katkı sağlamış oluruz\" diye konuştu.

\'ÖĞRETİŞİM DÖNEMİ BAŞLADI\'

Dünyada en önemli gücün bilgi olduğunu ifade eden Korkmaz, \"Bilginin en önemli merkezi de üniversitelerimizdir. Üniversitelerimizin kalite yolculuğuna çıkmış olması, öğrencilerimizin üniversitelerde hizmet ürettiği alanlarda, sanayimizin ve bütün ülkemizin yönetim alanlarında tam anlamıyla oluşabilecek devrimleri takip etmeleri açısından, üniversitelerimiz öğrencilerimizi bu bilgilerle doyurmak zorundadır. Artık tek taraflı öğretimin dönemi bitmiştir. \'Öğretişim dönemi\' başlamıştır. Çocuklarımız o kadar yüklü bir bilgi ile okullara gelmektedirler ki, öğretmenlerimiz kendilerini yenilemez ise onlara katkıları sınırlı kalmaktadır. Hatta öğretmenlerimiz, öğretim görevlilerimiz, akademisyenlerimiz öğrencilerine eğitim verirken, onlardan neler alabileceğinin sorusunu da kendilerine sorma durumundadır. Bu soru sorma durumunun en yoğun olacağı dönem belki de 5-10 yıl içerisinde çok daha kapsamlı bir şekilde gelecektir. Onun için artık yönetişim gibi kavramların yanına öğretişim gibi kavramları da oturtmak zorundayız\" dedi.



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