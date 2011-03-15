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Spor

TS'DA ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TRABZON (A.A)

15 Mart 2011 22:10

-TS'DA ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TRABZON (A.A) - 15.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, bu akşamki antrenman öncesi Umut Bulut ve Giray Kaçar'ın doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesi saha içerisinde düzenlenen organizasyonda Umut ve Giray, kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Kestikleri pastadan ilk olarak birbirlerine ikramda bulunan oyuncuları daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik ettiler. Bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlığı nedeniyle sezonu kapadığı açıklanan kaleci Onur haricinde tüm futbolcular katıldı. Geçen hafta burun ameliyatı geçiren Burak ise çift kale maçta koruyucu maskeyle oynadı.

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