TSB uyardı: BES yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine ceza var

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım takvimine göre sisteme katılması gereken işyerlerinin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğu, \"aksi takdirde cezalandırılacakları\" konusunda uyardı.

BES ve Otomatik Katılım sistemleri ile tasarruf sağlayan kişi sayısı 11 milyona çıktı. Otomatik Katılımda 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe başlayacak olan yeni faz ile 231 bin iş yerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışan daha sisteme dahil olacak.

Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılacak.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha Otomatik olarak BES’li yapacak. 2003 – 2017 yılları arasında 7.0 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1.5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı.

EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2.9 milyar liralık fon biriktirdi

Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada, “Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek” dedi.

BES sistemi şöyle anlattı;

\"Otomatik Katılım kapsamına giren iş yerlerinin öncelikle emeklilik şirketleri ile görüşerek çalışanları adına emeklilik sözleşmesi yapması gerekiyor.

\"Sisteme giriş esnasında fon seçimi çalışanların tercihleri doğrultusunda emeklilik şirketine bildirilebileceği gibi, tercihini belirtmeyen çalışan adına fon seçimi işveren tarafından belirlenecek.

\"Katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması ise işverenin sorumluluğunda bulunuyor.

\"Otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken iş yerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğunu, aksi takdirde cezai müeyyideye maruz kalacak.

\"Sisteme dahil olması gereken tüm iş yerleri ve iş verenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirilecek.\"