TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

İstanbul, 9 Haziran (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2018’in birinci çeyrek teknik ve mali sonuçlarına göre sektör, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 artışla 7.2 milyar lira tazminat üstlendi.

TSB verilerine göre, sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 17.7, hayat sigortaları branşında ise yüzde 16.9’luk, ortalamada da yüzde 17.6’lıkbir büyüme görülmüştür. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 12.7 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 1.9 milyar lira olurken; sektörün toplam prim üretimi 14.6 milyar liraya ulaştı.

Hayat dışı prim üretiminde yüzde 28.7 pay sahibi olan trafik sigortasında 2017 Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması nedeniyle, bu dönemde sigortalı adedinde yüzde 9.0 artışa rağmen havuz harici toplam trafik priminde sadece yüzde 0.6 artış olduğu görüldü. TSB’ye göre bu durumda hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin düzenli hale gelmesi, hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 2.7’ye ulaşırken, toplam prim 401 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 160.3 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketlerimizin toplam net dönem kârı 1.6 milyar lira olurken, bilanço karının 870 milyon lirası hayat dışı şirketlerin, 677 milyon lirası da hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârıdır.

Verilerde ayrıca Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 25 Mayıs’tan itibaren yedi milyon liraya, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 82.3 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 25 Mayıs’tan itibaren sisteme giren 9.5 milyon çalışanın dört milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti ve sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 2.9 milyar liraya ulaştı. (Fotoğraflı)