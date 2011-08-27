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Spor

TS Volkan Şen ile pazartesi sözleşme imzalayacak TRABZON (A.A)

27 Ağustos 2011 20:16

-TS Volkan Şen ile pazartesi sözleşme imzalayacak TRABZON (A.A) - 27.08.2011 - Trabzonspor, yeni transferi Volkan Şen için 29 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.  Kulüp idari koordinatörü Caner Çuvalcıoğlu, Volkan'ın yarın gece Trabzon'da olacağını ve futbolcuyla pazartesi günü basın huzurunda 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Çuvalcıoğlu, Volkan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bursaspor forması giymesi nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi Grup maçlarında görev alamayacağını belirtti. Bordo-mavili kulüp, 3.6 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği Volkan Şen ile yıllık 1.1 milyon garanti para ve maç başına 10 bin avro karşılığında ön sözleşme imzalamıştı.

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