-TS Volkan Şen ile pazartesi sözleşme imzalayacak TRABZON (A.A) - 27.08.2011 - Trabzonspor, yeni transferi Volkan Şen için 29 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Kulüp idari koordinatörü Caner Çuvalcıoğlu, Volkan'ın yarın gece Trabzon'da olacağını ve futbolcuyla pazartesi günü basın huzurunda 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Çuvalcıoğlu, Volkan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bursaspor forması giymesi nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi Grup maçlarında görev alamayacağını belirtti. Bordo-mavili kulüp, 3.6 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği Volkan Şen ile yıllık 1.1 milyon garanti para ve maç başına 10 bin avro karşılığında ön sözleşme imzalamıştı.