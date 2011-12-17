-TS: ''TFF eleştirilemeyecek bir kurum değil'' TRABZON (A.A) - 17.12.2011 - Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eleştirilemeyecek bir kurum olmadığını belirtti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Zokora'nın aldığı ceza nedeniyle yapılan açıklama sonucu kulüp başkanı Sadri Şener ile bir radyoya verdiği demeçten dolayı kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından PFDK'ya verildiği anımsatıldı. ''Öncelikle uğranan bir mağduriyetin üzerine kulüp açısından görüşlerimizi ve eleştirilerimizi dile getirdiğimiz bu metnin neresinde bir hakaret unsuru bulunmaktadır bilemiyoruz'' ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi: ''TFF eleştirilemeyecek bir kurum değildir. Üstelik kısa bir dönem öncesinde bir başka kulübün üst düzey yetkililerinin, başta TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerine yönelik kullandıkları son derece ağır ifadeler henüz kamuoyunun hafızasından silinmemiştir. Ancak ne gariptir ki bu kişiler ve kulüpleri hakkında herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır. Anlaşılan odur ki TFF başkanıyla birlikte aynı camiaya mensup olan bu yöneticilerin açıklamaları kulüp içi bir tartışma niteliğinde algılanmış ve federasyonu ilgilendiren bir boyutu olmadığı görüşü hakim olmuştur. Bu nasıl bir anlayıştır, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.'' Trabzonspor Kulübünün, federasyon yönetim kurulunun seçildiği genel kurula katılmadığı ve oluşan organizasyonu desteklemediğini açıkça beyan ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Yaşanan gelişmeler bu tavrımızın ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiştir. TFF'nin tutumu bu şekilde devam ettiği ve tarafsızlık boyutuna oturmadığı takdirde haziran ayındaki mali genel kurulda da aynı tavrımızı sürdürerek delegelerimiz ve bize yakın olan kulüplerin temsilcileriyle birlikte ibra etmeme yönünde hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz. Zira TFF yönetim kurulu, kulüplerin oylarıyla göreve seçilir ve onların haklarını adaletli bir şekilde kazanmalarından sorumludur.'' Açıklamada, yaşanan gelişmelerle birlikte soru işareti yaratan konulardan birinin de TFF Etik Kurulu'nun şike operasyonuyla ilgili hazırlamış olduğu raporun ''neden halen buzdolabında tutulduğu'' konusu olduğu savunularak, şunları kaydedildi: ''Acaba bu raporun içeriğinden birileri rahatsızlık mı duymakta ve doğuracağı sonuçların, yaptırımlarının yerine getirilemeyeceği yönünde bir çekimserlik mi yaşanmaktadır? Oysa şike iddianamesi hazırlanmış, mahkemece kabul edilmiş ve tüm boyutlarıyla kamuoyunun gündemine sunulmuştur. Kısacası TFF Etik Kurulu'nun hazırlamış olduğu rapora göre hareket etmesinin önünde de herhangi bir engel kalmamıştır. Yapılması gereken, bu rapor doğrultusunda harekete geçerek gereken takibatın sonuçlandırılmasıdır.''