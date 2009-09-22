Truva'da iki insan iskeleti bulundu

Çanakkale'deki Truva antik kentinde sürdürülen arkeoloji kazılarında, Truva savaşlarına ışık tutacak çok önemli iki insan iskeleti bulundu.







Ölümlerinin Truva savaşı dönemine denk geldiği sanılan bir kadın ve bir erkeğe ait iskeletlerin Truva Savaşı'nın kurbanları olabileceği düşünülüyor.

Tarihin önlemli savaşlarından Truva Savaşı'na ışık tutacağı sanılan yeni bulgulara ulaşıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan Truva antik kentinde sürdürülen kazılarda iki insan iskeleti bulundu.

2 iskelet Truva Savaşı'nın kurbanlarına mı ait? Bu henüz belli değil ama incelemeler sürüyor.

Bölgedeki kazı çalışmaları şimdilik tamamlandı. Çalışmalar şimdi bulunan iki iskelet üzerinde yoğunlaşacak.