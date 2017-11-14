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Truva atından düşerek ölen Mestan Güney toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ÇANAKKALE'de, başrolünde Brad Pitt’in oynadığı 'Troy' filminde kullanıldıktan sonra kordon boyunda sergilenen 12

14 Kasım 2017 18:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, başrolünde Brad Pitt’in oynadığı \'Troy\' filminde kullanıldıktan sonra kordon boyunda sergilenen 12.6 metre yüksekliğindeki Truva Atı’nın üzerinden düşerek yaşamını yitiren 56 yaşındaki Mestan Güney\'in cenazesi, memleketi İzmir’de toprağa verildi.
Geçen pazar günü öğle saatlerinde, Çanakkale\'de kordon boyunda sergilenen Truva Atı\'nın üzerine çıkan Mestan Güney\'i fark eden çevredekiler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı\'nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi. Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayıp, dengesini kaybeden Güney, 12.6 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, aşırı kan kaybeden Güney, Çanakkale Anadolu Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Daha önce de Truva atına tırmanarak tehlikeli hareketler yaptığı ortaya çıkan Mestan Güney\'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, memleketi İzmir’e getirildi. Bornova Kuba Camii’nde bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Mestan Güney, Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları, bekar olan Güney\'in neden böyle bir şey yaptığını bilmediklerini ifade etti.

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