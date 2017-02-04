Trump'un vize yasağı geçici olarak durduruldu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vize yasağı kararnamesinin durdurulmasına itiraz edileceği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Adalet Bakanlığı'nın mümkün olan en kısa sürede yargıcın verdiği karara itiraz dilekçesi vereceğini ifade etti. Spicer, Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamenin 'hukuka uygun' ve 'ölçülü' olduğunu da söyledi. Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, kararı 'skandal' diye nitelendirmişti.

ABD'nin Seattle kentindeki federal yargıç James Robart, ABD Başkanı Donald Trump'un nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı kararnamesini ABD genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Birçok eyalette Trump'ın vize yasağı kararıyla ilgili hukuki inceleme başlatıldı. Washington Eyaleti kararnamenin iptali için dava açtı.

'Savaş henüz kazanılmadı'

Washington Valisi Jay Inslee, Seattle'deki yargıcın verdiği karardan memnuniyet duyduğunu açıklayarak bunu, 'büyük bir zafer' diye nitelendirdi. Ancak kararnamenin iptali konusundaki savaşın henüz kazanılmadığı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı "ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlığını taşıyan kararname, yedi Müslüman ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye,Yemen) vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor.

Amerikan yönetiminin verdiği bilgiye göre kararnamenin yürürlüğe girmesinden bu yana 60 bin vize iptal edildi. Ancak Virginia'daki bir davada Adalet Bakanlığı'nın avukatı iptal edilen vize sayısını 100 bin olarak açıkladı.

Öte yandan Demokrat Partili beş senatör, vize yasağı kararnamesinin radikal İslamcılara propaganda malzemesi sunacağı uyarısında bulundu. Senatörler Savunma Bakanı James Mattis'e hitaben yazdıkları mektupta, Trump'ın kararnamesinin başarılı bir terörle mücadele kampanyasıyla çeliştiğini belirtti.

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DW/AFP, HT/BW