Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye tartışmalı aday

ABD Başkanı Donald Trump 49 yaşındaki muhafazakâr Federal Hakim Neil Gorsuch'u ABD'nin Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) üyeliğine aday gösterdi. Anayasa Mahkemesi yerine geçen Yüksek Mahkeme, tartışmalı hükümet tasarruflarının nihai kara bağlandığı merci olması bakamından ülkenin siyasi yönetiminde önemli rol oynuyor. Antonin Sakala'nın 2016 Şubatında ölmesi üzerine dokuz üyeli kuruldaki bir üyelik boş kalmıştı.

Trump'un kararının Yüksek Mahkemeye uzun süreli ‘muhafazakâr' profil kazandırması bekleniyor. ABD Başkanı ‘ulusun esenliği açısından Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan atamaların bir başkanın alabileceği en önemli karar olduğunu' söyledi. Trump Gorsuch'un adaylığını seçim kampanyası sırasında vaat ettiğini hatırlattı ve ‘sözünü tutan bir lider' olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesine muhafazakâr karakter kazandırılması Donald Trump'un başlıca hedefleri arasındaydı. ABD'de kürtaj, ölüm cezası ve silah bulundurma hakkı gibi konularda son sözü Yüksek Mahkeme söylüyor. Mahkeme üyeliğinde yaş sınırı olmadığından 49 yaşındaki Gorsuch'un on yıllarca kurulda yer alması mümkün olacak. Trump'un ‘olağanüstü hukuki özellikleri' nedeniyle övdüğü ve temyiz mahkemesi hâkimliği sırasında izlediği aşırı muhafazakâr çizgisiyle kendini tanıtan Neil Gorsuch'un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Senato çoğunluğunu oluşturan Cumhuriyetçi Parti Gorsuch'un Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanmasını sağlaması beklenmekle birlikte prosedürün karmaşık olması nedeyli atamanın resmiyet kazanmasının aylarca sürebileceği belirtiliyor. Muhalefetteki Demokratların konuşma maratonuyla prosedürü uzatmaları durumunda Cumhuriyetçilerin atama sürecini kısaltabilmeleri içir en az 8 Demokrat oya ihtiyaçları olacak.

Cumhuriyetçi Parti önceki Başkan Obama'nın Scalia'nın yerine yüksek Mahkeme üyeliğine atamak istediği Merrick Garland'ı veto etmiş ve atamanın başkanlık seçimi sonrasına sarkmasını sağlamıştı.

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DW,dpa/Afp, AFP/AG