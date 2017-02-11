Trump'tan yeni seyahat yasağı sinyali

ABD'nin yeni Başkanı Trump, imzaladığı kararnamelerin yargı engeline takılmasının ardından ülkeye girişleri düzenleyen yeni bir kararname imzalayabileceğini söyledi.

Trump Başkanlık uçağı Airforce One'da yaptığı açıklamada, perşembe günü San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkeme'nin yürütmesini durdurduğu seyahat kısıtlaması kararnamesiyle ilgili itirazı engelledi. ABD Başkanı, bu karardan sonra itirazlarını bir üst mahkemeye taşıyıp taşımama kararını önümüzdeki hafta vereceğini söyledi.

ABD Başkanı kararnameye iki ayrı mahkemenin itiraz etmesine rağmen attığı adımın yasalara uygun olduğundan emin. Trump, açıklamasında, "Bu savaşı kazanacağız", diyerek, "daha ellerinde birçok opsiyonları olduğunu" ekledi. Trump, bu opsiyonlar arasında yeni bir kararname çıkarılmasını da saydı. Trump, olası yeni kararnamenin öncekinden çok az farklı olacağını söyledi.

Trump'ın açıklamasından önce Beyaz Saray'dan bir yetkili itiraz kararını Federal Yüksek Mahkeme'ye taşıyamayacaklarını söylemişti. Ardından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Riebus, "tüm seçeneklerin hali hazırda masada olduğunu ve değerlendirildiğini" söyledi.

Trump mahkemenin kararname engelini bir skandal olarak nitelendirmişti.

Kararnamenin içeriği

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye mültecilerin ve Müslümanların girişine büyük ölçüde kısıtlamalar getiren kararnameyi 28 Ocak'ta imzalamıştı. Buna göre ABD'ye 120 gün boyunca mülteci kabul edilmemesi, 90 gün boyunca bazı Müslümanlara vize verilmemesi öngörülüyordu.

"Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararname kapsamında İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecekti. Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini süresiz olarak yasaklayan kararname uyarınca diğer mültecilere de dört ay yasak getirilmişti. ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa / MK,BS