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BBC Türkçe

Trump'tan yemin töreni öncesi ABD için birlik vaadi

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump bugün yemin ederek göreve başlayacak. Trump yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, "ABD'yi birleştirme" sözü verdi.

20 Ocak 2017 15:37

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump bugün yemin ederek göreve başlayacak. Trump yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, "ABD'yi birleştirme" sözü verdi.

Trump'un yemini törenine yüz binlerce destekçinin ve protestocunun gelmesi bekleniyor.

Dün gece Washington DC'de Lincoln Anıtı'nın basamaklarında düzenlenen konsere katılan ve kısa bir konuşma yapan Trump ise ülkesine değişim getirme sözü de verdi.

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İki saat süren konsere Trump ailesinin yanısıra aktör Jon Voight ve şarkıcı Sam Moore de katıldı.

Trump konser sonrası "Ülkemizi birleştireceğiz. Tüm insanlarımız için Amerika'yı yeniden yücelteceğiz. Ülkemizin her tarafındaki herkesi, herkesi. Buna orta bölgelerdeki şehirler de dahil" dedi.

Washington DC'ye gelen destekçilerine de seslenen Trump, "Çoğumuzu unuttular. Kampanya sırasında ben buna unutulan adam ve kadın diyordum. Artık unutulmayacaksınız" diye konuştu.

İstihdamı artırma, orduyu geliştirme ve sınırları güçlendirme sözü veren Trump, "Onlarca yıldır ülkemiz için yapılmayan şeyleri yapacağız...Değişecek, size söz veriyorum değişecek" dedi.

Donald Trump dün de kabinesindeki isimlerle bir öğle yemeği toplantısına katıldı. Trump eşi Melania Trump'ın konuşma yapması için teşvik etti. Melania Trump, "Yarın işe başlıyoruz" dedi.

Trump ise aynı toplantıda "Çok zeki insanlar var aramızda. Bugüne kadar en yüksek zekalı kabineyi oluşturduk" diye konuştu.

Trump Türkiye saatiyle 20:00 sularında başkanlık yemini ederek görevine başlayacak.

Washington'da tören için geniş güvenlik önlemleri alındı.

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