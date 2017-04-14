Trump'tan 'tüm bombaların anası' yorumu: Gurur duyuyorum

T24/Çeviri

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da dün IŞİD militanları tarafından kullanılan sığınakların 'tüm bombaların anası' olarak tanınan GBU-43 bombasıyla vurulmasından gurur duyduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun sahip olduğu nükleer olmayan en büyük bombayla Afganistan’ın Nangarhar eyaletindeki IŞİD mevzilerini vurduğunu duyurmuştu. Afganistan hükümeti, saldırıda en az 36 IŞİD militanın öldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada operasyonu “çok başarılı” olarak niteledi ve “Biz dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve ordumuz her zamanki işini yaptı. Onlara tam yetki verdim” dedi.

6 yıldır süren savaşta ilk defa Suriye’de hükümete karşı füze saldırısı düzenleme talimatı veren ve Kuzey Kore’ye karşı söylemlerini sertleştiren Trump, Barack Obama yönetimiyle aralarındaki farkı 8 hafta içinde ortaya koyduklarını söyledi. Obama’nın 8 yıllık iktidarı boyunca askeri alanda yeterli adımları atmadığını savunan Trump, 8 hafta içinde ABD’nin gücünü ortaya koyacak adımlar attıklarını belirtti.