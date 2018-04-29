Trump'tan Suudi Arabistan'la 110 milyar dolarlık silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da 'ABD tarihinin en büyük silah anlaşmasını' imzaladı.

Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında imzalanan anlaşmanın, yaklaşık 110 milyar dolar değerinde Amerikan silahının satışı anlamına geldiği belirtildi.

Donald Trump'ın seyahatleri için geride bıraktığı ülkesinde ise, FBI Başkanı James Comey'i kovdurması sonrası alevlenen Rusya bağlantılarına ilişkin ağır iddialar sızdırılmaya devam ediliyor.

Reuters haber ajansı, söz konusu anlaşmanın Suudi Arabistan'daki herbiri 6 milyar dolar değerinde 150 Blackhawk tipi helikopteri de kapsadığı bildirdi.

Beyaz Saray bunun, ABD tarihinde benzerleri arasındaki en büyük silah anlaşması olduğunu açıkladı.

Petrol gelirlerine bağımlılığından kurtulmak isteyen Krallık'ın, ABD ile milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalar da imzaladığı duyuruldu.

Suudi petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 11 Amerikan şirketiyle 50 milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

Donald Trump, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Trump'a eşi Melania ile kızı İvanka ve Trump yönetiminden isimler eşlik ediyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre Trump, Pazar günü de Riyad'daki Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılarak "İslam'ın barışçıl vizyonu için umutları" hakkında bir konuşma yapacak.

Trump seçim kampanyası süresince Müslümanlar hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Trump daha önce Müslümanların ABD'ye geçişinin geçici olarak engellenmesini istemişti. Göreve geldikten sonra da, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirilmesini talep etmişti.

Trump'ın Riyad ziyaretiyle başlattığı sekiz günlük yurtdışı seyahatleri İsrail, Filistin toprakları, Brüksel, Vatikan ve Sicilya ile devam edecek.

Suudi Arabistan'da Trump'ın, görevi devraldığı Barack Obama'nın aksine, insan hakları konusunda bir konuşma yapmayacağı düşünülüyor.

Kral Selman, ziyaretin başında Trump'a ülkedeki en büyük sivil onur madalyası olan Kral Abdülaziz madalyasını takdim etti.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Beyaz Saray kaynakları, anlaşmanın Suudi Arabistan'ın "bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonlarına katkı vermesini" sağlayacağını ve ABD ordusu üzerindeki yükü azaltacağını söyledi.

Trump'ın ziyareti konusunda tartışma yaratan konulardan biri de, Melania Trump'ın başını örtmemesi oldu.

Donald Trump Twitter hesabından, görevi sırasında eski başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Suudi Arabistan ziyaretinde başörtüsü takmamasını eleştirmiş, eski first lady'nin "ev sahiplerine hakaret ettiğini" söylemişti.

Başkan Trump'ın eşi Melania Trump'ın da başı açık bir şekilde ziyareti gerçekleştirdiği görüldü. İngiltere Başbakanı Theresa May ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de başları açık olarak Suudi Arabistan temaslarını gerçekleştirmişlerdi.