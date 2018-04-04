T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Suriye açıklaması: Eve dönme vakti geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkıp evlerine dönme vaktinin geldiğini söyledi

04 Nisan 2018 00:46

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye\'den çıkıp evlerine dönme vaktinin geldiğini söyledi. 
Estonya, Litvanya ve Letonya\'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, \"Suriye\'den çıkmak istiyorum. Askerlerimizi yurtlarına geri getirmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden yapılandırmak istiyorum. Ortadoğu\'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon para harcadık, karşılığında hiç bir şey almadık\" diye konuştu. 
Trump, ABD- Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası tamamlanıncaya kadar, kaçak giriş-çıkışlar ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için sınır güvenliğini ordunun sağlayacağını da söyledi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKNisan DHAABD Başkanı Donald Trump AmerikanSuriyeLitvanyaLetonyaBaltıkTrumpAskerlerimiziUlusumuzuOrtadoğuABD Meksika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24