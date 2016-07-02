Trump'tan sözünü kesen Türk dinleyiciye: Dost musun, düşman mısın?

ABD Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel başkan adayı Donald Trump, Denver'da yaptığı konuşma sırasında kendisine soru soran Türk dinleyiciye "Dost musun, düşman mısın?" diye sordu. Trump ardından konuşmasına devam ederek "Bence dostuz" ifadesini kullandı.

CNN Türk'ün haberine göre, Denver’daki seçim konuşması sırasında Y.S adlı bir Türk dinleyici, Trump’ın konuşmasını keserek, ‘Lütfen Türkiye’den de bahsedin’ dedi.

Trump, dinleyiciye “Türkiye’den misiniz bayım? Güzel, tebrikler, Türkiye’de çok iyi işler yaptım aslında. Sanırım sen dostsun” dedikten sonra Y.S’ye ‘Dost musun düşman mısın?’ diye sordu.

Trump daha sonra konuşmasına devam ederken Türkiye’de birçok yerde yatırımları olduğunu, Türkiye’nin IŞİD’le savaşması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada birçok aktivist ve kullanıcı Trump’a tepki gösterdi. IŞİD’e karşı kullanılan birçok uçağın Türkiye topraklarındaki Amerikan üslerinden havalandığını ve Trump’ın bunu bilmediğini yazan kullanıcılar, Trump’ın Amerika seçimlerini kaybedeceğini savundu.