Trump'tan Savunma Bakanı Mattis'e: 'Kuduz Köpek' biraz Demokrat

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki gerginlikler devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana atadığı kabinenin birçok üyesiyle yollarını ayıran Trump, Savunma Bakanı John Mattis hakkında açıklamalarda bulundu. 'Kuduz Köpek' lakaplı Mattis'in iyi biri olduğunu söyleyen Trump, ayrılıp ayrılmayacağı konusunu ise uçu açık bıraktı.

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''Burası Washington''

Televizyon kanalı CBS'in ''60 Dakika'' programına katılan Trump, Mattis'in kendisine istifa ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını belirtti. Mattis için "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var, kendisi iyi bir insan. İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir. Burası Washington, insanlar görevlerinden ayrılır" diyen Trump sözlerine Mattis'in siyasi görüşlerinin biraz daha sola, yani Demokrat Parti'ye yakın olduğunu belirtti.

Trump'ın ''Doğruyu bilmek isterseniz sanırım kendisi biraz Demokrat" sözleri, ABD halkında Mattis'in ayrılacağı tartışmalarını daha da alevlendirdi.