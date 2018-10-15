Donald Trump: Çin de 2016 seçimlerine müdahale etti

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in 2016 seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Trump, Çin’in Rusya’dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında konuşan Trump, sunucu Lesley Stahl’ın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğini düşünüp düşünmediğini sorusuna, “Evet. Bence Çin de seçimlere müdahale etti. Açık konuşmak gerekirse Çin’in daha büyük problem olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevap verdi. Stahl’ın konuyu saptırmaya çalıştığı uyarısı üzerine Trump konuşmasına devam etti ancak Çin’in müdahelesine dair herhangi bir delil sunmadı.

Trump, geçtiğimiz ay Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Çin’in önümüzdeki ay ABD’de yapılacak ara seçimlere müdahale etmeye hazırlandığını iddia etmişti.

“Bana yardımcı da olamazlardı zaten” savunması

“Bana seçimlerde yardım etmesi için Rusya’ya çağrıda bulanacağımı düşünüyor musunuz gerçekten?” sözleriyle kendisini savunan Trump, “Bana bir şans tanıyın. Bana yardımcı da olamazlardı zaten. Rusya’dan yardım istemek, bu çok saçma” dedi.

Çin’e yeni yaptırım sinyali

Çin’e yeni yaptırımlar uygulayabileceğini belirten Başkan Trump, “Çin ekonomisini krize mi sürüklemek istiyorsunuz?” sorusuna “Hayır. Bizimle adil bir anlaşma yapmalarını istiyorum. Bizim piyasamızın açık olduğu gibi onların da piyasalarını açmalarını istiyorum” sözleriyle cevap verdi.



