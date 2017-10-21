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Dünya

Trump'tan Rakka açıklaması

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın IŞİD'den temizlendiğini bildirdi

21 Ekim 2017 23:36

ABD Başkanı Donald Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın IŞİD'den temizlendiğini bildirdi.

Açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri IŞİD'den temizledi." ifadesine yer verdi.

Rakka'nın geri alınmasının IŞİD'e karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."

Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına IŞİD'i "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.

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