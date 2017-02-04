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Dünya

Trump'tan petrol şirketlerine ikram: Aldıkları ödemeleri açıklama zorunluluğu kaldırıldı

Yasanın kaldırılmasının yolsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor

04 Şubat 2017 21:54

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre, Obama yönetiminin uygulamaya koyduğu düzenlemeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Petrol ve doğalgaz şirketlerinin Amerikan hükümeti ve yabancı ülkelerden aldıkları ödemeleri açıklama zorunluluğunu iptal eden yasa Senato’da 47 “hayır” oyuna karşın 52 “evet” oyuyla onaylandı.

Bu zorunluluk, 2008’deki mali krizin ardından Obama yönetiminin 2010’da geçirdiği Dodd-Frank yasasıyla getirilmişti. Senato’da perşembe akşamı yapılan oturum, uygulamanın Amerika ekonomisine etkisine odaklandı.

Yasanın geçmesinin ardından Senato’daki Cumhuriyetçiler’in Grup lideri John Cornyn “Biz ‘herhangi bir düzenleme olmasın’ demiyoruz. Ama aşırı ve Obama yönetiminin aşırı denetim mekanizmaları da ekonomimizi zora soktu, büyüme yavaşladı, işsizlik arttı,” dedi. John Cornyn, “Bu tasarı sadece yasal mevzuata uyum masraflarıyla ilgili. Başka bir nedenle ilgili değil,” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Beyaz Saray da hafta başında internet sitesinden yaptığı açıklama ile değişikliğe destek vermişti. Açıklamada, “Mevcut uygulama, Amerika’nın enerji şirketlerine, yararı olmayan mantık dışı uyum masrafları çıkarıyordu. Üstelik Amerikan işletmeleri, yabancı rakiplerine benzer kurallar uygulanmadığı için piyasada dezavantajlı konuma düşürüyordu” dendi.

Demokrat senatörler ise, Cumhuriyetçileri üzerinde yıllarca inceleme ve çalışma yapılan kanunları geri çekmek için, Gözden Geçirme Yasası’nı suiistimal etmekle suçladı.

Ohio Senatörü Sherrod Brown, “Cumhuriyetçiler kritik ve tarafsız bir yasayı feshetmeye çalışıyor. Tasarının ismi ‘Hırsızlara Af Yasası’ olmalıydı” dedi.

Başkanlık seçim sürecinde Demokrat aday Hillary Clinton’ın başkan yardımcısı adayı olarak yer alan Virginia Senatörü Tim Kaine de, Trump’ın büyük petrol şirketlerine özellikle yoksul ülkelerde yolsuzluğun yolunu açtığını savundu.

Yoksullukla mücadele eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da bu yasanın kaldırılmasının, dünyanın en fakir insanlarına zarar verecek bir gizlilik yaratacağını duyurdu. OxFam’dan yapılan açıklamada, “Bugün görüyoruz ki çoğu seçilmiş yetkili, konu petrol şirketlerine karşı durmaya geldiğinde cesur davranamıyor. Petrol lobisinin taleplerini yerine getirerek, Amerika’nın ulusal güvenliğini tehlikeye atıyorlar, yatırımcıları korumasız bırakıyorlar ve Rusya, Çin gibi kaynak zengini ülkelerin hükümetlerine gizli petrol ödemelerini korumak için yolsuzluğun yolunu açıyorlar” dendi.

 

 

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