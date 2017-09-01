Trump'tan petrol hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasından etkilenen bölgedeki rafinerilerin bir çoğunun kapatılıp üretimin kesintiye uğraması ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının artması nedeniyle, ülkenin stratejik petrol rezervini açma kararı aldı.

ABD Enerji Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stratejik Petrol Rezervi"nin West Hackberry bölgesindeki yeraltı deposundan 500 bin varil petrolün Louisiana'nın Lake Charles bölgesindeki Phillips 66 rafinerisine göndereceğini duyurdu.

Stratejik petrol rezervlerini 1970'li yıllardaki petrol ambargosunda oluşturan ABD, bu kararla 2012'den bu yana ilk defa rezervlerini açmış oldu.

Phillips 66 firmasının, West Hackberry'de yeraltında bulunan büyük tanklarda stratejik petrol rezervleri bulunan ABD Enerji Bakanlığı ile "acil durum değişim anlaşması" bulunuyor.

Colonial boru hattı kapatıldı

ABD'nin rafineri kapasitesinin yüzde 30'undan fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi kıyısında etkisini gösteren Harvey kasırgası, bölgedeki rafinelerin kapanmasına neden oldu. Buna bağlı olarak, Houston'dan Doğu Yakasına yakıt taşıyan Colonial boru hattındaki akışta zorunlu olarak durdu. Akışın durmasıyla 3 gündür üst üste artış gösteren benzin fiyatları, son bir hafta içinde galonda 10 cent civarında artış gösterdi.

2005 yılında, Katrina ve Rita kasırgalarında meydana gelen elektrik kesintileri de, Colonial boru hattının birkaç günlüğüne kapatılmasına neden olmuştu.

Kasırga nedeniyle bölgede toplam 13 petrol rafinerisi kapatılmış ve ülkenin günlük ortalama 18 milyar varillik kapasitesinin yaklaşık 3 milyar varillik bölümü devre dışı kalmıştı.

Kimya fabrikasındaki tehlike

Bu arada, Harris County'de yetkililer, kasırga nedeniyle selden etkilenen ve elektriği kesilen Fransız grup Arkema'nın sahibi olduğu organik peroksit fabrikasında patlama ihtimaline karşı üç kilometrelik bir alanın boşaltılması emrini verdi.

Kasırgaların maliyeti

Moody's Analytics'in yaptığı tahmine göre, Harvey kasırgası güneydoğu Teksas'da 51 ila 75 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı.

Bu konudaki bir çok hesaplamada, zarar 150 milyar doların üzerinde gösterildi. Kuzey Teksas Üniversitesi Profesörü Bernard Weinstein'e göre, Katrina Kasırgası'nın ABD ekonomisine zararı 250 milyar doları buldu.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin hesaplamasına göre 2005 yılındaki Katrina kasırgası, bölgede 108 milyar dolar, 650 binden fazla evi tahrip eden ve 8 milyon abonenin elektriklerin kesilmesine neden olan 2012'deki Sandy kasırgası 50 milyar dolar, 2008'deki Ike kasırgası 29,5 milyar dolar, 2011'deki Irene kasırgası da 15,8 milyar dolar ekonomik zarara yol açmıştı.