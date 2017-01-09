Trump‘tan Meryl Streep’e sert eleştiri

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump sert bir dille Oscar ödülü sahibi, ünlü oyuncu Meryl Streep'i eleştirdi. Trump Twitter'da Streep'in "Hollywood'da gerektiğinden fazla değer verilen oyunculardan bir tanesi" olduğunu paylaştı. Trump, "Beni tanımadan dün gece Altın Küre ödül töreninde bana saldırdı. O bir......" ifadesine yer verdi.

Altın Küre ödül töreninde çok sayıda ünlü, sağ popülist söylemleriyle bilinen Trump'ı eleştirdi. En sert eleştiri ise ünlü oyuncu Meryl Streep'ten geldi. Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen Streep Trump'ın Meksikalı göçmenler, Müslümanlar, Hollywood ve medyaya yönelik sert açıklamalarına duygusal göndermelerde bulundu.

67 yaşındaki, üç kez Oscar ödülüne layık görülen ve kendi neslinin en önemli oyuncularından biri sayılan Meryl Streep özellikle Trump'ın seçim kampayası sırasında ‘New York Times' gazetesinin engelli bir gazetecisini taklit etmesini eleştirdi.

Streep konuşmasında ‘Bu yıl bir performans gördüm ağzım açık kaldı' demişti. Streep ödül töreninde yaptığı konuşmasında ‘Bu performans pençelerini kalbime geçirdi. Çok iyi olduğu için değil, çok etkili olduğu ve hedefine ulaştığı için. Hedef aldığı kitle kahkahalar atarken dişlerini gösterdi. Kastettiğim an bu ülkenin en saygılı makamında yer almak isteyen kişinin kendisinden daha az imtiyazı ve gücü olan ve kendisini pek iyi savunamayan engelli bir gazeteciyle dalga geçtiği an. İşte bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve gördüklerim hala aklımdan çıkmıyor zira bu bir film değildi' dedi. Ünlü oyuncu, “Eğer iktidar sahipleri güçlerini, başkalarına zorbaca davranmak için kullanırlarsa, o zaman hepimiz kaybederiz” diye konuştu.

Trump bunun üzerine Twitter üzerinden ‘Yüz kere söyledim, ben engelli bir gazeteciyle dalga geçmedim (böyle bir şey asla yapmam), sadece 16 yıl önce benim hakkımda yazdığı bir yazıyı beni kötülemek için tamamen değiştirince kendisinin ‘yağcılık' yaptığını söyledim. Bu medyanın ne kadar sahte olduğunu bir kez daha gösterir!' mesajını paylaştı.

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afp/dpa, CN/HT