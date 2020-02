Trump'tan Meksika liderine: Duvarın masrafını ödemeyeceğinizi söylemeyin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika Cumhurbaşkanı'ndan, ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın masraflarını Meksika'nın ödemeyeceğini kamuoyu önünde söylememesini istediği ortaya çıktı.

Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinin yayımlanan zabıtlarında Trump'ın "Bunu basına söyleyemezsin dediği" görülüyor.

Trump'ın Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la yaptığı ilk telefon görüşmesinin de zabıtları yayımlandı.

Öfkeli geçen telefon görüşmesinde Trump Turnbull'a o günkü "en kötü" diyaloğu yaşadığını ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin daha iyi geçtiğini söylüyor.

Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vaat etmişti.

Ancak konuşma zabıtlarına göre ABD Başkanı duvarın masrafının başka kaynaklardan geleceğini kabul ediyor ve para konusunun "bir şekilde hallolacağını" ifade ediyor.

Trump ayrıca "Meksika'nın duvarın parasını ödemeyeceğini söyleyecekseniz, sizlerle bir daha görüşmek istemiyorum çünkü ben buna katlanamam" diyor.

Temsilciler Meclisi geçen hafta duvar için 1,6 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve federal hükümet de çeşitli şirketlerin verdiği projeleri değerlendiriyor.