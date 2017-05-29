T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki: Çin'e saygısızlık etti

Japonya ve Rusya tarafından kınanmış, Rusya Dışişleri ayrıca taraflara itidal çağrısında bulunmuştu

29 Mayıs 2017 21:36

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son kısa menzilli balistik füze denemesine tepki gösterdi. "Çin gayret ediyor" diyen Trump "Kuzey Kore son deneme ile koşullarına ve Çin'e büyük saygısızlık yaptı" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin son yaptığı balistik füze denemesine ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yanıt verdi.

 

"Çin gayret ediyor"

 

Trump mesajında "Kuzey Kore bir başka füze denemesi yaparak komşusuna, Çin'e büyük saygısızlık yaptı. Ama Çin gayret ediyor" ifadelerini kullandı.

​Pyongyang'ın attığı Scud tipi füzenin 450 km yol kat ederek Japon Denizi'ne, Japonya'nın münhasır ekonomik alanına düştüğü açıklanmıştı.

Deneme Japonya ve Rusya tarafından kınanmış, Rusya Dışişleri ayrıca taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. 

ABD Çin'den Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programını sonlandırması konusunda etkisini kullanmayı istiyor ancak Washington yönetimi askeri müdahale dahil 'her seçeneği' masada tutuyor.

 

USS Carl Vınson uçak gemisi Güney Kore'den ABD'ye doğru yola çıkacak

 

Öte yandan, Bloomberg, Joong Ang Ilbo gazetesine dayandırdığı haberinde, ABD'nin uçak gemisi USS Carl Vinson'ın bu hafta Güney Kore'nin deniz sahasını terk ederek California'daki San Diego Üssü'ne döneceğini bildirdi.

Gazete, Güney Kore hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde USS Carl Vinson'ın dönüş yolunda Hawaii'ye uğrayacağını belirtti. Geminin tam olarak ne zaman yola çıkacağı ise netleştirilmedi.

USS Carl Vinson uçak gemisinin öncülüğündeki ABD donanma kuvvetleri, 29 Nisan'da Kore yarımadasına ulaşmıştı.

Carl Vinson, önce Japonya hava savunma kuvvetleri ile, ardından Güney Kore Deniz Kuvvetleriyle birlikte tatbikatlara katılmıştı.

USS Carl Vinson'da çeşitli görevleri yerine getiren yaklaşık 70 uçak ve helikopter bulunuyor. Bu gemi ile birlikte ABD'nin saldırı grubunda Lake Champlain (CG-57) füze kruvazörü, ayrıca Aegis savaş sistemleri ile donatılmış Michael Murphy (DDG-112) ve Wayne E. Meyer (DDG 108) destroyerleri yer alıyor.

Daha önce USS Ronald Reagan uçak gemisinin Kore yarımadasında doğru yola çıktığı belirtilmişti.

 

ETİKETLER

trumpabdkuzey korefüzebalistik füze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24