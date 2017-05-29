Trump'tan Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki: Çin'e saygısızlık etti

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son kısa menzilli balistik füze denemesine tepki gösterdi. "Çin gayret ediyor" diyen Trump "Kuzey Kore son deneme ile koşullarına ve Çin'e büyük saygısızlık yaptı" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin son yaptığı balistik füze denemesine ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yanıt verdi.

"Çin gayret ediyor"

Trump mesajında "Kuzey Kore bir başka füze denemesi yaparak komşusuna, Çin'e büyük saygısızlık yaptı. Ama Çin gayret ediyor" ifadelerini kullandı.

​Pyongyang'ın attığı Scud tipi füzenin 450 km yol kat ederek Japon Denizi'ne, Japonya'nın münhasır ekonomik alanına düştüğü açıklanmıştı.

Deneme Japonya ve Rusya tarafından kınanmış, Rusya Dışişleri ayrıca taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

ABD Çin'den Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programını sonlandırması konusunda etkisini kullanmayı istiyor ancak Washington yönetimi askeri müdahale dahil 'her seçeneği' masada tutuyor.

USS Carl Vınson uçak gemisi Güney Kore'den ABD'ye doğru yola çıkacak

Öte yandan, Bloomberg, Joong Ang Ilbo gazetesine dayandırdığı haberinde, ABD'nin uçak gemisi USS Carl Vinson'ın bu hafta Güney Kore'nin deniz sahasını terk ederek California'daki San Diego Üssü'ne döneceğini bildirdi.

Gazete, Güney Kore hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde USS Carl Vinson'ın dönüş yolunda Hawaii'ye uğrayacağını belirtti. Geminin tam olarak ne zaman yola çıkacağı ise netleştirilmedi.

USS Carl Vinson uçak gemisinin öncülüğündeki ABD donanma kuvvetleri, 29 Nisan'da Kore yarımadasına ulaşmıştı.

Carl Vinson, önce Japonya hava savunma kuvvetleri ile, ardından Güney Kore Deniz Kuvvetleriyle birlikte tatbikatlara katılmıştı.

USS Carl Vinson'da çeşitli görevleri yerine getiren yaklaşık 70 uçak ve helikopter bulunuyor. Bu gemi ile birlikte ABD'nin saldırı grubunda Lake Champlain (CG-57) füze kruvazörü, ayrıca Aegis savaş sistemleri ile donatılmış Michael Murphy (DDG-112) ve Wayne E. Meyer (DDG 108) destroyerleri yer alıyor.

Daha önce USS Ronald Reagan uçak gemisinin Kore yarımadasında doğru yola çıktığı belirtilmişti.