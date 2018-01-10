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Dünya

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Doğru zaman ve şartlarda görüşebiliriz

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ABD'den üst düzey katılım olacağını açıkladı

10 Ocak 2018 23:32

Güney Kore ile Kuzey Kore, sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda anlaşmasının ardınan ABD Başkanı Donald Trump, doğru zaman ve şartlar altında Kuzey Kore ile görüşme yapabileceklerini açıkladı. Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ABD'den üst düzey katılım olacağını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından Güney Kore ise görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılabileceğini bildirdi.

Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan kriz sürerken, iki ülkeden karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. En son Kuzey Kore ve Güney Kore Kış Olimpiyatları öncesi üst düzeyde bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirmiş, ABD'nin bu görüşmeye tavrı 'olumlu' olmuştu.

Bugün de ABD Başkanı donald Trump, Kuzey Kore ile doğru zaman ve şartlar altında görüşme yapabileceklerini belirten bir mesaj yayınladı.

Hemen ardından da  Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Kış OIlimpiyatları öncesi planlanan görüşmeye katılabileceği' belirtildi. 

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