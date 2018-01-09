Güney Kore ile Kuzey Kore, sorunların diyalogla çözülmesinde anlaştı. Kuzey Kore, Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılma kararı da aldı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer kişilik heyetler temsil etti.



Görüşmeler sonrası yapılan ortak açıklamada, tarafların sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturma kararı aldıkları belirtildi.



Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'na aralarında sporcular, performans sanatçıları, gazeteciler ve resmi yetkililerden oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı.



Güney Kore yönetimi olimpiyatların açılış ve kapanışında iki ülke sporcularının birlikte yürümesini teklif etti.



Uzmanlar Kuzey Kore'nin Washington ve Seul arasındaki bağı koparmak ve uluslararası baskıyı azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.