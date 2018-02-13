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Dünya

Trump'tan Kosova'ya bağımsızlık kutlama mesajı

Enis Tabak / Priştine, 13 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 15 Şubat'ta bağımsızlığının 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kosova'nın Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye kutlama mesajı gönderdi

13 Şubat 2018 19:48

Enis Tabak / Priştine, 13 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 15 Şubat\'ta bağımsızlığının 10\'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kosova\'nın Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi\'ye kutlama mesajı gönderdi.
Trump\'ın kutlama mesajını Cumhurbaşkanı Thaçi\'ye, ABD’nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie teslim etti.
Trump kutlama mesajında, 10 yıl içinde ülke egemenliği ile çok etnikli demokrasinin güçlendirilmesinde gözle görülür ilerlemelerin görüldüğünü ve ABD\'nin Kosova’yı önemli bir müttefik olarak kabul ettiğini vurguladı. (Fotoğraf)

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