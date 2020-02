Trump'tan kendisini eleştiren eski başkan adayı Romney'e yanıt: Ben açık farkla kazandım, o kazanmadı

ABD'de Başkan Donald Trump'a son eleştiri, Cumhuriyetçi Parti'nin 2012'deki başkan adayı Mitt Romney'den geldi. Romney, Trump'ın, dünyayı umutsuzluğa ittiğini söyledi. Trump'ın Romney'e yanıtı, "Ben açık farkla kazandım, o kazanmadı" oldu.

Mitt Romney, Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Trump'ın başkanlık koltuğunu dolduramadığını belirtti.

Romney, "ABD toplumu bu kadar kutuplaşmış ve öfkeliyken, başkanın karakter özelliklerinin liderlik vasfı taşıması zaruridir. Bütün dünya bizi izliyor" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan adayı Trump'ın bazı politikalarını "ayrıştırıcı, ırkçı, cinsiyetçi, göç karşıtı, aldatıcı ve demokratik kurumlar için yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Trump'ı toplumu kutuplaştırmakla ve kurumları yıpratmakla suçlayan Romney, onun vergi reformlarına ve yargıdaki atamalarına ise destek verdi.

ABD Başkanı Trump ise Romney'in sert makalesine Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, 2012 başkanlık seçimlerinde mağlup olan Romney'nin onu kıskandığını ima etti:

"Hadi bakalım, şimdi de Mitt Romney, ne kadar hızlı başladı! Mitt'in Sınır Güvenliği gibi yardımı dokunacağı konulara odaklanmasını tercih ederdim. Ben açık farkla kazandım, o kazanmadı. Tüm Cumhuriyetçiler için mutlu olması lazımdı. TAKIM oyuncusu ol"

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!