Trump'tan kendisine küfreden Robert de Niro'ya: Çok düşük IQ'su var; filmlerde kafasına çok yumruk yemiş

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede kendisine küfreden Amerikalı ünlü oyuncu Robert de Niro'ya yanıt verdi. Trump, "Çok düşük IQ'su var. Filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş " diyerek tepki gösterdi.

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Evrensel’in haberine göre, Singapur’dan ABD’ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, “Çok düşük IQ’su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim, onun ‘sersemlemiş’ olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!” ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, CBS’ten canlı yayınlanan 72. Tony Ödülleri sırasında sahneden, “Tek bir şey söyleyeceğim Trump’ı S….” demişti. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu, “Artık ‘Kahrolsun Trump’ değil Trump’ı S….” şeklinde konuşmuştu. Salondakilerden büyük alkış alan De Niro, uzun süredir Trump muhalifi olarak biliniyor.